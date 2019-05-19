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СБУ задержали таможенников за продажу информации из базы ГФС

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 16:25
СБУ задержали таможенников за продажу информации из базы ГФС
Фото: задержание подозреваемых (ssu.gov.ua)

Сотрудники СБУ задержали инспектора таможни и двух посредников

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему сбыта и получения информации из автоматизированных систем таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что сотрудниками СБУ было установлено, что государственный инспектор Одесской таможни с двумя жителями Винницы наладил механизм получения взяток за продажу информации, находящейся в автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

"За денежное вознаграждение злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении государственной границы транспортными средствами на иностранной регистрации и персональные данные водителей", - рассказали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факты сбыта служебной информации из базы на сумму в 30 тыс. гривен.

"Обоих посредников правоохранители задержали в Виннице согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время очередной попытки продажи данных. Одновременно на рабочем месте задержан государственный инспектор", - заявили в Службе безопасности.

В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах) и ч.3 ст. 368 (Получение взятки).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновцах на взятке задержали инспектора ГФС. За информацию ГБР, ревизор-инспектор управления налогов и сборов требовал от частного предпринимателя 700 долларов США.

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