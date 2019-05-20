Україна і Словаччина домовилися про обмін попередньою митною інформацією

Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Механізм дозволить прискорити процедуру митного оформлення в рази

Україна та Словаччина погодили запуск процедури обміну попередньою митною інформацією про переміщувані товари та транспортні засоби через пункти пропуску на українсько-словацькому кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. голови ДФС Олександра Власова у Facebook.

Як зазначив Власов, прикладом став механізм, відпрацьований з угорською митницею.

"Обмін в електронному вигляді запускатимемо на чотирьох пунктах пропуску: "Ужгород - Вишнє Нємецьке", "Малий Березний - Убля", "Чоп - Чіерна над Тисою" та "Павлове - Матьовце" Закарпатської митниці ДФС. За ці декілька тижнів на експертному рівні будуть відпрацьовані всі технічні моменти", - розповів Власов.

За його словами, ще до приходу вантажа та транспортного засобу на кордон і українські митники, і словацькі вже знатимуть про вагу, номенклатуру та митну вартість товару, що в рази прискорить процедуру митного оформлення.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему збуту та отримання інформації з автоматизованих систем митниці Державної фіскальної служби (ДФС) України.

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