Украина сегодня отмечает День памяти жертв голодоморов

Фото: мемориал жертв Голодомора (РБК-Украина)

Сегодня по всей стране пройдет акция "Зажги свечу" в память жертв голодоморов

В Украине сегодня, 24 ноября, отмечают День памяти жертв голодоморов. Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

День памяти жертв голодоморов отмечается с 1998 года, первые десять лет церемония в Киеве проходила перед памятным знаком на Михайловский площади. С 2008 года, после открытия Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", церемонию перенесли туда. Традиционно в 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей стране в рамках акция "Зажги свечу" украинцы несут свечи к памятникам жертвам голодоморов.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, из-за Голодомора погибли 3 млн 943 тыс. человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.

Недавно представительство Украины в ООН подготовило проект декларации к 85-летию трагедии Голодомора 1932-1933 годов, который может стать официальным документом Генеральной ассамблеи ООН.

Отметим, согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился в октябре, большинство граждан (79%) признают Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Также сообщалось, что такую точку зрения поддерживают в основном жители сел, а также более молодые и украиноязычные респонденты.