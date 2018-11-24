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США заявили о поддержке Украины в связи с Днем памяти жертв Голодомора

Новости » Политика    24.11.2018 - 01:58
США заявили о поддержке Украины в связи с Днем памяти жертв Голодомора
Фото: Госдеп США (U. S. Department of State)

В Госдепе напомнили, что сегодня Россия снова пытается уничтожить украинцев

Соединенные Штаты присоединяются к украинцам всего мира накануне 85-й годовщины Голодомора в память о миллионах невинных украинцев, заморенных голодом режимом Иосифа Сталина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Варварский захват украинских земель и урожая в Советском Союзе осуществлялся с преднамеренной политической целью покорения украинского народа и нации. Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых жестоких актов ХХ века и является жестоким напоминанием о преступлениях коммунизма", - говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что сегодня украинцы снова умирают из-за попыток России уничтожить идентичность и западные устремления украинского народа.

"Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10 тыс. человек. Но Россия не сможет победить сильный украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему", - также заявила Нойерт.

В Госдепе также подтвердили неизменную поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины и права украинского народа на собственный курс.

Отметим, в Украине 24 ноября пройдет День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, в результате которого по официальным данным погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. В 16:00 пройдет минута молчания и начнется всеукраинская акция "Зажги свечу".

День памяти жертв Голодомора ежегодно проводят в Украине в четвертую субботу ноября.

Напомним, 21 ноября американский штат Коннектикут признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, став 21 штатом США, который принял такое решение. 

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