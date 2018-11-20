Голодомор признают геноцидом украинского народа 80% граждан

Фото: Мемориал жертвам Голодомора (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 2010 года признание Голодомора геноцидом выросло на треть

В октябре 2018 года абсолютное большинство граждан (79%) считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, отрицают Голодомор-геноцид 12% респондентов, а 9% не определились со своей позицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, начиная с 2010 года процент тех, кто признает Голодомор геноцидом, увеличился на треть.

По данным опроса 2018 года, более склонны считать Голодомор геноцидом жители сел, а также более молодые и украиноязычные респонденты.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 20-29 октября 2018 года среди 2000 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, День памяти жертв Голодомор 1932-33 годов отмечается в Украине в четвертую субботу ноября. В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу".

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, потери Украины от Голодомора в целом составляют 3 млн 943 тыс. человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.

Отметим, по инициативе постоянного представительства Украины при ООН подготовлен проект Совместной декларации к 85-летию трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной ассамблеи ООН.