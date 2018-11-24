Україна сьогодні відзначає День пам'яті жертв голодоморів

Фото: меморіал жертв Голодомору (РБК-Україна)

Сьогодні по всій країні пройде акція "Запали свічку" в пам'ять жертв голодоморів

В Україні сьогодні, 24 листопада, відзначають День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається з 1998 року, перші десять років церемонія в Києві проходила перед пам'ятним знаком на Михайлівський площі. З 2008 року, після відкриття Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", церемонію перенесли туди. Традиційно о 16:00 проходить хвилина мовчання, після чого по всій країні в рамках акція "Запали свічку" українці несуть свічки до пам'ятників жертвам голодоморів.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, від Голодомору загинули 3 млн 943 тис. осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.

Нещодавно представництво України в ООН підготувало проект декларації до 85-річчя трагедії Голодомору 1932-1933 років, який може стати офіційним документом Генеральної асамблеї ООН.

Зазначимо, згідно з результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося в жовтні, більшість громадян (79%) визнають Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Також повідомлялося, що таку точку зору підтримують в основному мешканці сіл, а також більш молоді й україномовні респонденти.