Украина сделала еще один шаг к анбандлингу ГТС

АО "Укртрансгаз" согласовал увеличение размера уставного капитала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" до 3,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, также в уставный фонд нового оператора ГТС внесены активы "Укртрансгаза", необходимые для оказания услуг по транспортировке газа.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгазе" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.

В государственном бюджете на 2020 год содержится статья 25 по анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины". Согласно документу, в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" по результатам 2019 года перечисляет в общий и специальный фонд госбюджета часть чистой прибыли. Затем эти средства направят на пополнение уставного капитала АО "Магистральные газопроводы Украины" для приобретения у АО "Укртрансгаз" 100% в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Отметим, в сентябре Кабинет министров Украины принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Процедура анбандлингу должна быть завершена тем, что компания "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор ГТС", на баланс которой передадут украинскую ГТС.