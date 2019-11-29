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Украина и Польша внедряют новые правила сотрудничества операторов ГТС

Новости » Политика     29.11.2019 - 20:03
Украина и Польша внедряют новые правила сотрудничества операторов ГТС
Иллюстративное фото (УНИАН)

Операторы ГТС согласовали сотрудничество после анбандлинга

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Польши договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Германовичи и Дроздовичи по европейским правилам. Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Сообщается, что "Укртрансгаз" и ООО "Оператор ГТС Украины" подписали дополнение к Соглашению о взаимодействии по точкам соединения между Польшей и Украиной со следующими изменениями:

  • в точке соединения Германовичи с 1 декабря 2019 станет возможным виртуальный реверс, а аллокация будет происходить в соответствии с операционным балансирующем счетом, который не обнуляется каждый месяц, в полном соответствии с требованиями сетевых кодов ЕС;
  • в точке соединения Дроздовичи с 1 января 2020 услуги транзита природного газа будут предлагаться в полном соответствии с сетевыми кодексов ЕС, включая возможности виртуального реверса и аллокации в соответствии с операционного балансирующего счета. Отметим, до конца года эта точка заблокирована текущим контрактом с "Газпромом".

Данные изменения в соглашении о взаимодействии операторов являются шагом к приведению правил эксплуатации точек соединения на польско-украинской границе к требованиям ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Российская Федерация начали согласовывать договор интерконнекта для транзита газа. Этот договор будет первым шагом к продолжению транзита.

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