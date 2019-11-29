Украина и Польша внедряют новые правила сотрудничества операторов ГТС

Операторы ГТС согласовали сотрудничество после анбандлинга
Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Польши договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Германовичи и Дроздовичи по европейским правилам. Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Сообщается, что "Укртрансгаз" и ООО "Оператор ГТС Украины" подписали дополнение к Соглашению о взаимодействии по точкам соединения между Польшей и Украиной со следующими изменениями:
Данные изменения в соглашении о взаимодействии операторов являются шагом к приведению правил эксплуатации точек соединения на польско-украинской границе к требованиям ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Российская Федерация начали согласовывать договор интерконнекта для транзита газа. Этот договор будет первым шагом к продолжению транзита.