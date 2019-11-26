ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" установил цены на газ в декабре

Новости » Экономика     26.11.2019 - 16:16
"Нафтогаз" установил цены на газ в декабре
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

После нескольких месяцев роста цены на сохранились на прежнем уровне

НАК "Нафтогаз Украины" в декабре установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в сравнении с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не изменятся.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Напомним, "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности в ноябре на 18,4-19,6%. После этого "Нафтогаз" повысил цены для населения на 14,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

Путин говорил с Зеленским в основном о газе Электроэнергия для украинцев в 5 раз дешевле, чем в ЕС, газ - в 2 раза
Новости Украины газНафтогаз УкраиныЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь