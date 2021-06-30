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США назвали главное препятствие на пути к миру на Донбассе

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 10:55
США назвали главное препятствие на пути к миру на Донбассе Фото: названо главное препятствие на пути к миру на Донбассе (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Посольство США в Украине назвало главное препятствие на пути к миру на Донбассе. И это не формат мирных переговоров, а Россия.

Об этом в комментари РБК-Украина сказал спикер американского посольства Дэниел Лэнгенкэмп, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу".

По его словам, Россия начала этот конфликт и теперь несет полную ответственность за его прекращение, о чем и говорили президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин

"Что касается участия США в мирном процессе, мы полны решимости продолжать поддерживать Украину максимально эффективным образом. Мы по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям по восстановлению полного контроля украинского правительства над всей территорией Украины", - сказал он.

Россия является главным препятствием на пути к миру на Донбассе, заявил спикер американского посольства Дэниел Лэнгенкэмп.

Напомним, эксперт объяснила, почему Байден и Путин не заключили сделку об Украине.

Отметим, по итогам саммита в Женеве Путин заявил, что стороны обсудили Украину, и Байден поддержал выполнение минских соглашений.

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Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу