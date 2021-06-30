Не только Нормандия: как США могут присоединиться к переговорам по Донбассу

США могут подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе не только через нормандский формат. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу".

По его словам, США могут уже подключиться к мирному процессу. "Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были - это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе (речь о переговорах Украина-ЕС-США-Россия, которые прошли в Женеве 17 апреля 2014 года, - ред.). Ее можно возродить", - пояснил вице-премьер.