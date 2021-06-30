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Не только Нормандия: как США могут присоединиться к переговорам по Донбассу

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 10:24
Не только Нормандия: как США могут присоединиться к переговорам по Донбассу Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий АлексейРезников (t me OP_UA)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

США могут подключиться к урегулированию конфликта на Донбассе не только через нормандский формат. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу".

По его словам, США могут уже подключиться к мирному процессу.

"Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были - это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе (речь о переговорах Украина-ЕС-США-Россия, которые прошли в Женеве 17 апреля 2014 года, - ред.). Ее можно возродить", - пояснил вице-премьер.

Напомним, Байден и Путин обсуждали возобновление консультаций по Донбассу с привлечением спецпредставителя Госдепа США по Украине.

Отметим, советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что новости о привлечении США к переговорам по Донбассу могут быть уже в июле-августе. В частности, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Нормандский формат Донбасс Соединенные Штаты Америки
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Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу