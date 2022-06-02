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Украина сама будет решать, как далеко стрелять из американских HIMARS, - Бринк

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинская сторона сама будет решать, на какие расстояния применять американские ракетные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг посла США Бриджит Бринк.

"Речь идет о пакете помощи на 700 млн долларов, который включает системы HIMARS, имеющие большую дальность действия. Но регулировать, на какое расстояние стрелять, будет украинская сторона", - отметила она.

Напомним, накануне Белый дом официально объявил о поставках HIMARS для Украины. При этом отмечается, что официальный Киев обещал не применять эти ракетные системы по территории Российской Федерации.

Также в Пентагоне уточнили, что украинские военные смогут освоить управление системами HIMARS буквально за три недели. Предполагается, что такое вооружение может изменить ход войны против России.

В зависимости от типа ракеты из установки HIMARS могут быть запущены на расстояния от 40 до 300 километров. Украинская сторона получит боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 70 километров.

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