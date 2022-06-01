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Сколько ВСУ понадобится времени на освоение американских РСЗО: в Пентагоне назвали сроки

Новина українською →
Вашингтон, Среда 01 июня 2022 22:01
Сколько ВСУ понадобится времени на освоение американских РСЗО: в Пентагоне назвали сроки Фото: РСЗО HIMARS (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогут научится пользоваться новыми американскими РСЗО за несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замминистра обороны США Колина Каля.

По его словам, военным Украины потребуется примерно три недели для освоения передаваемых им американских РСЗО HIMARS.

Чиновник также рассказал, что помимо новых РСЗО в пакет военной помощи Украине войдут четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.

Напомним, ранее стало известно, что США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

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