Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.
Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.
Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.
"США поддержат наших украинских партнеров и будут продолжать предоставлять Украине вооружение и оборудование для защиты. Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу", - говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено.
По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов вошли:
- четыре HIMARS;
- четыре вертолета Ми-17;
- 1000 ракет к противотанковым системам Javelin;
- 15 тактических машин;
- 5 противоартиллерийских радаров;
- 2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;
- 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
- запчасти и оборудование.
Напомним, с решением о поставках систем HIMARS были определенные проблемы, поскольку США опасались, что украинские военные применят их для ударов по территории России.
Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".