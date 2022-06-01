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Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS

Новина українською →
Вашингтон, Среда 01 июня 2022 20:05
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS Фото: РСЗО HIMARS получит Украина от США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

"США поддержат наших украинских партнеров и будут продолжать предоставлять Украине вооружение и оборудование для защиты. Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу", - говорится в заявлении Белого дома.

Обновлено.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов вошли:

  • четыре HIMARS;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 1000 ракет к противотанковым системам Javelin;
  • 15 тактических машин;
  • 5 противоартиллерийских радаров;
  • 2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • запчасти и оборудование.

Напомним, с решением о поставках систем HIMARS были определенные проблемы, поскольку США опасались, что украинские военные применят их для ударов по территории России.

Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

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Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
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