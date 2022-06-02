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Україна сама вирішуватиме, як далеко стріляти з американських HIMARS, - Брінк

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Українська сторона сама вирішуватиме, на які відстані застосовувати американські ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг посла США Бріджит Брінк.

"Мова йде про пакет допомоги на 700 млн доларів, який включає системи HIMARS, що мають велику дальність дії. Але регулювати, на яку відстань стріляти, буде українська сторона", - зазначила вона.

Нагадаємо, напередодні Білий дім офіційно оголосив про постачання HIMARS для України. При цьому наголошується, що офіційний Київ обіцяв не застосовувати ці ракетні системи по території Російської Федерації.

Також у Пентагоні уточнили, що українські військові зможуть освоїти управління системами HIMARS буквально за три тижні. Передбачається, що таке озброєння може змінити хід війни проти Росії.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 кілометрів. Українська сторона отримає боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 70 кілометрів.

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