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Украина и Россия возобновили согласование текста договора о транзите газа

Новости » Политика     29.12.2019 - 11:19
Украина и Россия возобновили согласование текста договора о транзите газа
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

По словам Сергея Макогона, целью является финализировать все договора

Делегации Украины и Российской Федерации в воскресенье, 29 декабря, в Вене продолжили работу над согласованием текста договора о транзите газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона в Facebook.

Он отметил, что целью сегодня является финализировать все договора.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель - финализировать все договора", - сообщил Макогон.

Напомним, 19 декабря Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Кроме того, по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Отметим, согласно протоколу, "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортную соглашение (контракт на транзит газа).техническое условие.

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