Україна і Росія відновили узгодження тексту договору про транзит газу

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

За словами Сергія Макогона, метою є фіналізувати всі договори

Делегації України і Російської Федерації в неділю, 29 грудня, у Відні продовжили роботу над узгодженням тексту договору про транзит газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона у Facebook.

Він зазначив, що метою сьогодні є фіналізувати усі договори.

"Починаємо наступний день переговорів. Мета - фіналізувати всі договори", - повідомив Макогон.

Нагадаємо, 19 грудня Украина Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Крім того, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Зазначимо, згідно з протоколом, "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угода (контракт на транзит газу).технічне умова.