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Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Освободили 45 человек

Фото: Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о новом обмене пленными с Россией. В этот раз удалось освободить 45 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.

По ее словам, в результате сегодняшнего обмена домой вернулись 45 украинцев. Среди них 13 офицеров и 20 солдат, из которых 5 ранены.

Также удалось освободить 12 гражданских украинцев.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и Россией произошел 21 апреля. Тогда домой вернулись 10 военных и 9 гражданских.

Война России против Украины идет 64-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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