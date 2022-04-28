Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Освободили 45 человек

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о новом обмене пленными с Россией. В этот раз удалось освободить 45 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.
По ее словам, в результате сегодняшнего обмена домой вернулись 45 украинцев. Среди них 13 офицеров и 20 солдат, из которых 5 ранены.
Также удалось освободить 12 гражданских украинцев.
Напомним, последний обмен пленными между Украиной и Россией произошел 21 апреля. Тогда домой вернулись 10 военных и 9 гражданских.
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