Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Звільнили 45 осіб

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про новий обмін полоненими з Росією. Цього разу вдалося звільнити 45 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра.
За її словами, в результаті сьогоднішнього обміну додому повернулися 45 українців. Серед них 13 офіцерів і 20 солдатів, з яких 5 поранені.
Також вдалося звільнити 12 цивільних українців.
Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією стався 21 квітня. Тоді додому повернулися 10 військових і 9 цивільних.
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