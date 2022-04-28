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Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Звільнили 45 осіб

Фото: віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про новий обмін полоненими з Росією. Цього разу вдалося звільнити 45 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра.

За її словами, в результаті сьогоднішнього обміну додому повернулися 45 українців. Серед них 13 офіцерів і 20 солдатів, з яких 5 поранені.

Також вдалося звільнити 12 цивільних українців.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією стався 21 квітня. Тоді додому повернулися 10 військових і 9 цивільних.

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