Украина и Россия третий день продолжают газовые переговоры

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Стороны должны договориться о новых контрактах не позднее 29 декабря

Делегации Украины и России в субботу, 28 декабря, продолжают переговоры в Вене о транзите газа после 1 января 2020 года. Об этом российским журналистам сообщил представитель "Газпрома".

Представитель компании уточнил, что переговоры продолжались до ночи в пятницу, 27 декабря.

Напомним, 26 декабря представители Украины и России начали в Вене переговоры по новому контракту на транзит газа.

После начала финальной стадии переговоров российский "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" долг в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Отметим, согласно протоколу межу Украиной и РФ, ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа).

В протоколе указывается, что стороны должны выполнить все условия и подписать соглашения между компаниями до 29 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук 27 декабря заявил, что украинская и российская сторона подпишут газовые контракты в ближайшие один-два дня.