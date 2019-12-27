Гончарук дал прогноз по срокам подписания газового контракта

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Вопрос должен решиться в течение одного-двух дней

Украинская и российская сторона подпишут газовые контракты в ближайшие один-два дня. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер отказался комментировать 'этот вопроса, потому что переговоры еще продолжаются.

"Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", - сказал он.

Напомним, 26 декабря представители Украины и России начали в Вене переговоры по новому контракту на транзит газа.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Отметим, согласно протоколу межу Украиной и РФ, ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа).

В протоколе указывается, что стороны должны выполнить все условия и подписать соглашения между компаниями до 29 декабря 2019 года.