Україна і Росія третій день продовжують газові переговори

Фото: колаж (РБК-Україна)

Сторони повинні домовитися про нові контракти не пізніше 29 грудня

Делегації України і Росії в суботу, 28 грудня, продовжують переговори у Відні про транзит газу після 1 січня 2020 року. Про це російським журналістам повідомив представник "Газпрому".

Представник компанії уточнив, що переговори тривали до ночі в п'ятницю, 27 грудня.

Нагадаємо, 26 грудня представники України і Росії почали у Відні переговори по новому контракту на транзит газу.

Після початку фінальної стадії переговорів російський "Газпром" вже виплатив "Нафтогазу" борг в 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Зазначимо, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).

У протоколі зазначається, що сторони повинні виконати всі умови і підписати угоди між компаніями до 29 грудня 2019 року.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 27 грудня заявив, що українська і російська сторони підпишуть газові контракти в найближчі один-два дні.