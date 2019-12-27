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Украина и Россия продолжают газовые переговоры в Вене

Новости » Экономика     27.12.2019 - 13:07
Украина и Россия продолжают газовые переговоры в Вене
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Стороны должны договориться не позднее 29 декабря

Делегации Украины и России в пятницу, 27 декабря, продолжают переговоры в Вене о транзите газа после 1 января 2020 года. Об этом российским журналистам сообщил представитель "Газпрома".

Напомним, 26 декабря представители Украины и России начали в Вене переговоры по новому контракту на транзит газа.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Отметим, согласно протоколу межу Украиной и РФ, ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа).

В протоколе указывается, что стороны должны выполнить все условия и подписать соглашения между компаниями до 29 декабря 2019 года.

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