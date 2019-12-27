ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и РФ перенесли рассмотрение споров по нефти в Сингапур

Новости » Экономика     27.12.2019 - 16:38
Украина и РФ перенесли рассмотрение споров по нефти в Сингапур
Фото: Николай Гавриленко (УНИАН)

Ранее Украина и Россия подписали дополнительное соглашение о транзите нефти до 2030 года

"Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" согласовали проведение судебных разбирательств по спорным вопросам относительно транзита нефти в Сингапуре. Об этом сообщил генеральный директор "Укртранснафта" Николай Гавриленко в интервью "Интерфакс-Украина".

Гавриленко отметил, что Сингапур был выбран в качестве места для разрешения споров так как обладает схожей с английским правом логикой и является нейтральным центром.

Также глава "Укртранснафта", что дополнительное соглашение между Украиной и Россией о транзите нефти позволяет более точно трактовать пункты контракта.

"Юридически - это дополнительное соглашение к договору, но уровень дополнений тянет на новый контракт, потому что количество изменений, которые внесены, наверное, самые большие за весь период действия этого контракта. Там нет ничего революционного, но есть штрихи, которые позволяют нам более понятно и четко трактовать те пункты контракта, которые нужны для стабильной и долгосрочной работы", - сообщил Гавриленко.

Напомним, 3 декабря "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины. Соглашение продлевает действие контракта на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2018 году общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Украины составил 15,436 млн тонн. В 2019 году снижение объемов транзита нефти вызвано вынужденной остановкой работы нефтепровода "Дружба" 25 апреля 2019 года после отказа приема российского сырья с содержанием хлорорганических соединений.

Кабмин опротестовал решение суда по Зиньковской нефтегазовой площади Россия заплатит Украине 1,66 млрд долларов за 10 лет транзита нефти
Новости Украины нефтьУкртранснафта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь