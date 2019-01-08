Украина за 2018 год сократила объемы транспортировки нефти

Иллюстративное фото (twitter.com/NaftogazUkraine)

По итогам года объемы сократились на 4%

В 2018 году общий объем общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Украины составила 15,436 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укртранснафта".

По данным компании, в 2018 году объем транспортировки нефти для потребителей Украины (НПЗ) составила 2,101 млн тонн (на 0,2% больше, чем в 2017 году), а транзит - 13,335 млн тонн (снижение на 4,3% в сравнении с 2017 годом).

В декабре 2018 года объем транспортируемой нефти для потребностей украинских и европейских потребителей составил 1,405 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем в декабре 2017 года.

Объем перекачки нефти для НПЗ Украины в декабре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8% - до 175,399 тыс. тонн.

Транзит в страны Восточной Европы, по сравнению с декабрем 2017 года, вырос на 1,7% - до 1,229 млн тонн.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 86,8 млрд куб. м. По сравнению с 2017 годом транзитные объемы сократились на 6,7 млрд куб. м, или на 7,2%.