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Україна і РФ перенесли розгляд спорів щодо нафти в Сінгапур

Новини » Економіка     27.12.2019 - 16:38
Україна і РФ перенесли розгляд спорів щодо нафти в Сінгапур
Фото: Микола Гавриленко (УНІАН)

Раніше Україна і Росія підписали додаткову угоду про транзит нафти до 2030 року

"Укртранснафта" і російська компанія "Транснефть" погодили проведення судових розглядів щодо спірних питань щодо транзиту нафти в Сінгапурі. Про це повідомив генеральний директор "Укртранснафта" Микола Гавриленко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Гавриленко зазначив, що Сінгапур був обраний в якості місця для вирішення спорів так як має схожу з англійським правом логікою і є нейтральним центром.

Також голова "Укртранснафта", що додаткова угода між Україною і Росією про транзит нафти дозволяє більш точно трактувати пункти контракту.

"Юридично - це додаткова угода до договору, але рівень доповнень тягне на новий контракт, тому що кількість змін, які внесені, напевно, найбільші за весь період дії цього контракту. Там немає нічого революційного, але є штрихи, які дозволяють нам більш зрозуміло і чітко трактувати ті пункти контракту, які потрібні для стабільної і довгострокової роботи", - повідомив Гавриленко.

Нагадаємо, 3 грудня "Укртранснафта" і "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти по території України. Угода продовжує дію контракту на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Раніше РБК-Україна писало, що в 2018 році загальний обсяг транспортування нафти по системі магістральних нафтопроводів України склав 15,436 млн тонн. У 2019 році зниження обсягів транзиту нафти викликане вимушеною зупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" 25 квітня 2019 року після відмови прийому російського сировини з вмістом хлорорганічних сполук.

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