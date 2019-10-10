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Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 16:11
Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, подачи воды на оккупированный полуостров не будет

Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в оккупированный Крым, вода туда не пойдет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли восстановлена подача воды на оккупированный полуостров с украинской территории и были ли разговоры об этом, Зеленский сказал:

"Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым, вода туда не пойдет", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате является для него возможностью обсудить вопрос возвращения Крыма из российской оккупации. Он также считает, что сейчас не существует трека, где обсуждается вопрос Крыма.

В ответ на это в РФ заявили, что нормандскую встречу можно использовать лишь для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

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