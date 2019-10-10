Україна і Росія не обговорювали питання подачі води в Крим, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, подачі води на окупований півострів не буде

Україна і Росія не обговорювали питання подачі води в окупований Крим, вода туди не піде. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-марафоні, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде відновлена подача води на окупований півострів з української території і чи були розмови про це, Зеленський сказав:

"Україна і Росія не обговорювали питання подачі води в Крим, вода туди не піде", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зустріч в нормандському форматі є для нього можливістю обговорити питання повернення Криму з російської окупації. Він також вважає, що зараз не існує треку, де обговорюється питання Криму.

У відповідь на це в РФ заявили, що нормандську зустріч можна використовувати лише для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Нормандський формат був створений для вирішення конфлікту на південному сході України. Для якихось інших речей він не призначений. Бажання президента України трохи не відповідають тим реаліям, які склалися за останні п'ять років, що минули з моменту створення формату", - заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.