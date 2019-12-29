Украина и Россия начала процесс подписания документов о транзите газа

Украина и Российская Федерация в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона в Facebook.

По его словам, процесс подписания документов уже начался.

В то же время, министр юстиции Денис Малюська отметил, что процесс подписания документов не завершен.

Напомним, 19 декабря Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Кроме того, по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Отметим, согласно протоколу, "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортную соглашение (контракт на транзит газа) техническое условие.