Украина резко сократила бюджетные расходы за последний месяц

Расходы общего фонда государственного бюджета Украины за июль 2022 года составили 175 млрд гривен. Это значительно меньше, чем в июне (232 млрд гривен), а также в мае (250 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, 86,9 млрд гривен дали налоговая и таможня, - 22,5 млрд гривен военные облигации, 27,5 млрд гривен "напечатал" НБУ. "Остается 38,1 млрд закрыть внешней помощью", - добавил депутат.

Напомним, расходы госбюджета более чем в два раза превышали поступления. В июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 97,3 млрд гривен, при этом кассовые расходы были на сумму 232,4 млрд гривен

С начала широкомасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд гривен. В структуре этих расходов наибольшие доли приходятся на оплату труда с начислениями - 305 млрд гривен.

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