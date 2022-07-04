Госбюджет Украины: расходы более чем в два раза превышают поступления

В июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 97,3 млрд гривен. При этом кассовые расходы государственного бюджета проведены в объеме 248,7 млрд грн, в том числе общего фонда - в сумме 232,4 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

"В июне фактический дефицит государственного бюджета составлял 141,2 млрд грн, в том числе общего фонда - 134,9 млрд гривен", - говорится в сообщении.

За январь - июнь 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 1032,9 млрд грн, в том числе общего фонда - 972,7 млрд грн. Бюджет выполнен с дефицитом в сумме 405,2 млрд грн, в том числе общий фонд - в сумме 406,1 млрд грн

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июнь 2022 года составили 561,3 млрд грн. От размещения ОВГЗ привлечено 349,7 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины - 225 млрд гривен.