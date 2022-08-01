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Україна різко скоротила бюджетні видатки за останній місяць

Фото: видатки бюджету впали на 57 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Видатки загального фонду державного бюджету України за липень 2022 року склали 175 млрд гривень. Це значно менше, ніжу у червні (232 млрд гривень), а також в травні (250 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, 86,9 млрд гривень дали податкова та митниця, - 22,5 млрд гривень військові облігації, 27,5 млрд гривень "надрукував" НБУ. "Залишається 38,1 млрд закрити зовнішньою допомогою", - додав депутат.

Нагадаємо, видатки держбюджету більш ніж у два рази перевищували надходження. У червні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 97,3 млрд гривень, при цьому касові видатки були на суму 232,4 млрд гривень

З початку широкомасштабного вторгнення Росії загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд гривень. У структурі цих видатків найбільші частки припадають на оплату праці з нарахуваннями - 305 млрд гривень.

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