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Минфин назвал самые большие статьи расходов госбюджета с начала войны

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 12:59
Минфин назвал самые большие статьи расходов госбюджета с начала войны Фото: зарплаты военным составляют наибольшую долю расходов госбюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-июнь 2022 года составили 272,7 млрд гривен. Это на 10,9% больше, чем год назад (245,9 млрд гривен).

С начала широкомасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд грн. В том числе в июне было профинансировано 232,4 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В структуре этих расходов наибольшие доли приходятся:

  • на оплату труда с начислениями - 305 млрд грн (в том числе в июне - 98,7 млрд грн), или 37,5% от общего объема расходов потраченных за период войны (в том числе на денежное содержание военнослужащих - 225,8 млрд грн (в июне - 75,7 млрд грн);
  • на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) - 175,3 млрд грн (в июне - 50,6 млрд грн), или 21,6%.
  • на обслуживание государственного долга - 62,1 млрд грн (в июне - 11,6 млрд грн), или 7,6%;
  • на трансферты местным бюджетам - 57,6 млрд грн (в июне - 19,0 млрд грн), или 7,1%.

Напомним, расходы госбюджета более чем в два раза превышают поступления. В июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 97,3 млрд гривен, при этом кассовые расходы были на сумму 232,4 млрд гривен

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Министерство финансов Украины Госбюджет
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