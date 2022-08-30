Украина уже разрабатывает план эвакуации для жителей Крыма, - Подоляк

Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Понятно, что для Украины жизнь граждан - безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации", - написал он.
Сейчас же Подоляк призывает всех жителей держаться как можно дальше от военных объектов в Крыму, а также проверить укрытия.
Напомним, сегодня в Севастополе в очередной раз прогремели взрывы. Так называемая "власть" сообщает о работе системы ПВО.
28 августа в Крыму у мыса Фиолент начался пожар на территории заброшенной воинской части".
Кроме того, украинские военные уничтожили почти все большие мосты в Херсонской области, "отрезав" оккупантов от Крыма.
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