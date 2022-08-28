ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Крыму очередное ЧП после взрывов: что известно

Новина українською →
Крым, Воскресенье 28 августа 2022 22:56
В Крыму очередное ЧП после взрывов: что известно Иллюстративное фото: в Крыму очередное ЧП после взрывов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму возле мыса Фиолент вспыхнул пожар "на территории заброшенной военной части". В том районе сегодня были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

По его словам, на территории "заброшенной военной части горело одноэтажное деревянное здание". На месте работают спасатели.

Он также подчеркнул, что пожар никак не связан с сегодняшней работой систем ПВО возле мыса Фиолент.

Напомним, сегодня вечером на юго-западном побережье Крыма были слышны взрывы. Развожаев объяснил их работой систем ПВО и заявил об уничтожении беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Пожар
NEWS
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать