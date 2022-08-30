Україна вже розробляє план евакуації для жителів Криму, - Подоляк

Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для жителів, що захочуть покинути півострів на період активної деокупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"Зрозуміло, що для України життя громадян - безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації", - написав він.
Наразі Подоляк закликає усіх мешканців триматися якомога далі від військових об’єктів у Криму, а також перевірити укриття.
Нагадаємо, сьогодні в Севастополі у черговий раз прогриміли вибухи. Так звана "влада" повідомляє про роботу системи ППО.
28 серпня у Криму біля мису Фіолент почалася пожежа "на території покинутої військової частини".
Окрім того, українські військові знищили майже всі великі мости в Херсонській області, "відрізавши" окупантів від Криму.
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