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Україна вже розробляє план евакуації для жителів Криму, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для жителів, що захочуть покинути півострів на період активної деокупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Зрозуміло, що для України життя громадян - безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації", - написав він.

Наразі Подоляк закликає усіх мешканців триматися якомога далі від військових об’єктів у Криму, а також перевірити укриття.

Нагадаємо, сьогодні в Севастополі у черговий раз прогриміли вибухи. Так звана "влада" повідомляє про роботу системи ППО.

28 серпня у Криму біля мису Фіолент почалася пожежа "на території покинутої військової частини".

Окрім того, українські військові знищили майже всі великі мости в Херсонській області, "відрізавши" окупантів від Криму.

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Ірина ПодолякКрим