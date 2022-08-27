Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики. Документ действовал еще с 1993 года.

Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.