ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

Новина українською →
Киев, Суббота 27 августа 2022 15:59
Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергетики
Автор: Константин Широкун

Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики. Документ действовал еще с 1993 года.

Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между правительством Украины и Правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Договор между странами был подписан 14 января 1993 года в Москве.

Соглашение подразумевало совместное проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, исследования по безопасности АЭС, усовершенствование ядерного топливного цикла, хранение и переработку отработанного ядерного топлива и др.

Ранее мы писали, что Украина разорвала соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем двух стран. Согласно договору, страны должны были совместно обеспечивать надлежащее техническое состояние электросетей.

Также сообщалось, что Рада денонсировала соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Российская Федерация Кабинет Министров Украины
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать