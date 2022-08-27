Україна розірвала угоду з РФ про співпрацю у сфері атомної енергетики

Україна розірвала угоду про співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики. Документ діяв ще з 1993 року.

Про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.