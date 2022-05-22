Рада денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения
Фото: Рада денонсировала соглашение с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада денонсировала соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. Соглашение действовало за 1995 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 0146 принятый парламентом 22 мая.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, принятие закона обусловлено:
- фактом военной агрессии Российской Федерации;
- фактом создания Российской Федерацией оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей;
- нарушением со стороны Российской Федерации принципов международного публичного права и действующих международных обязательств (Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года, Базовых соглашений о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и других).
Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может разорвать все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, что должны оставаться - они касаются прав человека.
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