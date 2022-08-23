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Кабмин разорвал договор с Россией о параллельной работе энергосистем

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Киев, Вторник 23 августа 2022 16:00
Кабмин разорвал договор с Россией о параллельной работе энергосистем Киев разорвал договор с Москвой о параллельной работе энергосистем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина разорвала соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Согласно договору, страны должны были совместно обеспечивать надлежащее техническое состояние электросетей, а также согласовывать планирование и управление режимами параллельной работы объединенной энергетической системы.

Соответствующее соглашение между Кабмином и правительством РФ было подписано 12 июля 2012 года.

Ранее мы писали, что НЭК "Укрэнерго" получила статус члена-наблюдателя ENTSO-E, европейской сети операторов системы передачи электроэнергии. Подписание соглашения состоялось 26 апреля в Варшаве.

Также сообщалось, что Украина после присоединения к европейской энергосистемы (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года экспортирует электроэнергию в Польшу. Но Украина имеет потенциал для увеличения экспорта электроэнергии в Европу в 10 раз.

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