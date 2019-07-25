Украина рассматривает возможность поставок газа с южного направления

Фото: Сергей Макогон (facebook com mcfire76)

Украина готовится к прекращению газового контракта с Россией

Украина работает над тем, чтобы после завершения контракта с "Газпромом" можно было осуществлять поставки газа с южного направления. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как отметил Макгон, южно-европейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу.

"Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод", - сообщил он.

Кроме того, Макогон сообщил, что катарский газ впервые был доставлен на греческий LNG терминал на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тыс. кубометров сжиженного газа.

В то же время он отметил, что основная проблема для доставок катарского газа прямо в Украину - договориться с Турцией о проходе LNG-танкерами Босфора.

Как сообщало РБК-Украина, АО "Укртрансгаз" передал с 1 июля 2019 года функцию технической эксплуатации газотранспортной системы Украины ООО "Оператор ГТС Украины", учредителем которой на 100% является "Укртрансгаз".

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта "Газпромом" с 1 января 2020 года может предложить российской компании запасной вариант - "своп" газа. По словам Витренко, такие контракты являются привычными для европейского рынка.