В "Нафтогазе" согласны на два варианта транзитного контракта с "Газпромом"

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Эти предложения по транзиту были высказаны со стороны Еврокомиссии

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает ускорить переговоры с "Газпромом" по транзиту газа после 1 января 2020 года. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко предлагает не ждать сентября, на который запланированы трехсторонние переговоры в формате ЕС-Украина-Россия и уже сейчас начать работать над договорами.

Он напомнил, что Марош Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы экономически обоснованнх условий транзита, которые могут быть реализованы на практике.

Как отметил Витренко, это должно быть операторское соглашение об объединении газотранспортных систем, interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 миллиардов кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем на протяжении 10 лет.

"Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть относительно их экономической обоснованности не должно быть сомнений", - сказал он.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта "Газпромом" с 1 января 2020 года может предложить российской компании запасной вариант - "своп" газа. По словам Витренко, такие контракты являются привычными для европейского рынка.

Как сообщало РБК-Украина, трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия - Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года.