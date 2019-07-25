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Україна розглядає можливість поставок газу з південного напрямку

Новини » Економіка    25.07.2019 - 13:03
Україна розглядає можливість поставок газу з південного напрямку
Фото: Сергій Макогон (facebook com mcfire76)

Україна готується до припинення газового контракту з Росією

Україна працює над тим, щоб після завершення контракту з "Газпромом" можна було здійснювати поставки газу з південного напрямку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Як зазначив Макгон, південно-європейські країни активно диверсифікують постачання: каспійський газ через TANAP і LNG поставки створюють хорошу конкуренцію російському газу.

"Працюємо над тим, щоб вже з січня можна було здійснювати поставки газу в Україну з південного напрямку через Транс-балканський газопровід", - повідомив він.

Крім того, Макогон повідомив, що катарський газ вперше був доставлений на грецький LNG термінал на судні класу Q-Flex, яке може перевозити понад 210 тис. кубометрів скрапленого газу.

У той же час він зазначив, що основна проблема для доставок катарського газу прямо в Україну - домовитися з Туреччиною про прохід LNG-танкерами Босфору.

Україна розглядає можливість поставок газу з південного напрямку

Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укртрансгаз" передав з 1 липня 2019 функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України ТОВ "Оператор ГТС України", засновником якої на 100% є "Укртрансгаз".

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що в разі відсутність транзитного контракту "Газпромом" з 1 січня 2020 року може запропонувати російській компанії запасний варіант - "своп" газу. За словами Вітренка, такі контракти є звичними для європейського ринку.

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