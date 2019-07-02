"Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга ГТС

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Функции технической эксплуатации ГТС переданы к новому Оператору

АО "Укртрансгаз" передал с 1 июля 2019 года функцию технической эксплуатации газотранспортной системы Украины ООО "Оператор ГТС Украины", учредителем которой на 100% является "Укртрансгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, это шаг в реализации проекта по подготовке юридического и операционного отделения функции транспортировки газа от добычи и продажи газа - анбандлинга.

Общество будет работать как отдельная юридическая структура в подчинении АО "Укртрансгаз" до 31 декабря 2019 года - срока окончания текущего договора на транзит природного газа с ПАО "Газпром". За это время Оператор должен получить все необходимые лицензии и пройти предварительную сертификацию со стороны НКРЭКУ с последующим подтверждением секретариатом Энергетического сообщества.

После этого 1 января 2020 года Оператор выйдет из состава Группы "Нафтогаз" и будет передан в управление организации, уполномоченной Кабинетом министров Украины, что станет окончательным выполнением условия независимости Оператора ГТС.

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2019 года в Украине была создана новая компания - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз". Решение о создании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" было принято акционером АО "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины" 29 января 2019 года.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 5 июня внес изменения в план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранения (закачки, отбора) природного газа. Согласно плану "Нафтогаз" должен обеспечить принятие мер, необходимых для надлежащего функционирования с 1 января 2020 года ПАО "Магистральные газопроводы Украины" как оператора газотранспортной системы.