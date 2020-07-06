Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс

Украина рассматривает вариант введения миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на оккупированные территории Донбасса. Мандат ОБСЕ позволяет подобные миссии.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Резникова, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, но этот момент в переговорах еще не наступил.

"Мы у себя это обсуждаем, мало того, мы пошли еще дальше, сейчас изучаем беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делали, но юридически это возможно. Главное, чтобы все к этому сегодня были готовы", - пояснил он.

Напомним, во Франции скептически настроены к возможности миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме того, миротворческую миссию под руководством ЕС на Донбасс хотел отправить Европейский парламент.

При этом посол Украины в ООН Сергей Кислица считал проведение миротворческой миссии на Донбассе в ближайшее время малореалистичным.