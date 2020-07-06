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Посол Франции о миротворцах ООН на Донбассе: мы довольно скептически настроены

Новости » Политика     06.07.2020 - 08:19
Посол Франции о миротворцах ООН на Донбассе: мы довольно скептически настроены
Фото: Этьен де Понсен (РБК-Украина)

Посол уверен, что сейчас все политические усилия идут на действующие форматы

Посол Франции Этьен де Понсен комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах. Впрочем, эту идею не исключают в принципе.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас все политические усилия идут на действующие форматы, не надо распылять их.

"Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - заявил он.

Отметим, миротворческая миссия ООН - действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся по обязательному согласию сторон конфликта.

В 2017 году в Украине выдвинули идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент РФ Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Напомним, еще в 2018 году Германия говорила, что в Совбезе ООН будет ставить вопрос миротворческой миссии на Донбассе.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ФранцияДонбассмиротворцы
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