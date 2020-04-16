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Европарламент предложит направить миротворцев на Донбасс, - "Радио Свобода"

Новости » Политика     16.04.2020 - 12:07
Европарламент предложит направить миротворцев на Донбасс, - "Радио Свобода"
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Брюссель предложит взять под контроль границу ОРДЛО с Россией

Европейский парламент предложит направить на оккупированный Донбасс миротворческую миссию под руководством Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что в распоряжении "Радио Свобода" есть проект отчета Европарламента, посвященный усилению сотрудничества со странами "Восточного партнерства". Ожидается, что документ может быть одобрен в мае.

Среди прочего в проекте документа также предлагается создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы". В эти силы должна войти миссия под руководством ЕС, которая займется разминированием, помощью в подготовке к местным выборам и обеспечением свободного доступа для организаций гуманитарной помощи. Подчеркивается, что такую миссию должны развернуть в зоне конфликта.

Напомним, ранее посол Украины в ООН Сергей Кислица в интервью РБК-Украина заявил, что проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время малореалистично.

До этого украинская сторона предлагала направить миротворцев ООН на границу оккупированного Донбасса с Россией.

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