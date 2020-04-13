Проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе малореалистично, - посол

Фото: Сергей Кислица (УНИАН)

Однако, вопрос проведения миротворческой операции ООН остается актуален

Проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время малореалистично. Об этом рассказал посол Украины в ООН в Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

В то же время Кислица отметил, что вопрос операции остается актуален.

"Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично", - заявил он.

Напомним, в МИД Украины ранее заявляли, что Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем, посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что сомневается в возможности введения миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса. На вопрос остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон ответила: "Не думаю".

Отметим, идея введения миротворческой миссии ООН на оккупированную Россией территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежала Петру Порошенко, президенту Украины в 2014-2019 гг.