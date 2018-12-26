Украина расширила санкции против России

Герб РФ на здании посольства за колючей проволокой Фото: Гонтар Владимир / УНИАН

Однако, в СНБО не приводят конкретные списки российских физ- и юрлиц

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 26 декабря, ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации (РФ). Соответствующее решение было принято на заседании 26 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отмечается, было принято решение поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.

Однако, в ведомстве не опубликовали списки лиц, в отношении которых принято решение ввести санкции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список Украины против России.

В санкционный список вносятся те, кто атаковали украинские корабли в Керченском проливе, кто были причастны к незаконным судебным процессам, к задержанию, те, кто отдавали приказы.

Он также отметил, что Украина расширит санкции против Российской Федерации за "выборы" на оккупированном Донбассе и агрессию в Черном море.

Накануне Россия расширила санкции против Украины, дополнив его еще более 200 физлиц, а также несколькими компаниями. В новый список попали нардепы от "Оппоблока" Евгений Балицкий, Михаил Добкин и Александр Вилкул, мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-глава правления "Интера", гендиректор "112 Украина" Егор Бенкендорф. Также в список включены украинские предприятия "Укроноборпром", "Укрспецэкспорт", ООО ТЭП "Вертикаль", "Укрэксимбанк", "Первая логистическая компания", ПАО "Центрэнерго" и группа ТАС.