Україна розширила санкції проти Росії

Герб РФ на будівлі посольства Фото: Гонтар Владимир / УНИАН

Однак, в РНБО не наводять конкретні списки російських фіз - і юросіб

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) сьогодні, 26 грудня, ввела додаткові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Російської Федерації (РФ). Відповідне рішення було прийнято на засіданні 26 грудня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Як наголошується, було прийнято рішення підтримати введення санкцій, перш за все, щодо юридичних та фізичних осіб - російських компаній, бізнесменів, політиків і депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували або сприяли агресивних дій проти України.

Однак, у відомстві не опублікували списки осіб, щодо яких прийнято рішення ввести санкції.

Раніше президент України Петро Порошенко розповів, хто увійде до санкційного списку України проти Росії.

У санкційний список вносяться ті, хто атакували українські кораблі в Керченській протоці, хто були причетні до незаконних судових процесів, до затримання, ті, хто віддавали накази.

Він також зазначив, що Україна розширить санкції проти Російської Федерації "вибори" на окупованому Донбасі і агресію в Чорному морі.

Напередодні Росія розширила санкції проти України, доповнивши його ще більш 200 фізосіб, а також декількома компаніями. У новий список потрапили нардепи від "Оппоблока" Євген Балицький, Михайло Добкін та Олександр Вілкул, мер Одеси Геннадій Труханов та екс-голова правління "Інтера", гендиректор "112 Україна" Єгор Бенкендорф. Також у список включені українські підприємства "Укроноборпром", "Укрспецекспорт", ТОВ ТЕП "Вертикаль", "Укрексімбанк", "Перша логістична компанія", ПАТ "Центренерго" і група "ТАС".